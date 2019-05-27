Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 302.241.236 Garanti Bankası 276.553.843 Sasa Polyester 206.117.266 Halkbank 125.160.779 Kardemir (D) 121.910.915 Akbank 101.786.788 Koza Madencilik 95.453.302 Vakıflar Bankası 79.512.290 İş Bankası (C) 71.095.550 Petkim 70.570.266 ASELSAN 64.912.454 Türk Telekom 49.188.861 Emlak Konut GMYO 44.615.708 Ereğli Demir Çelik 40.287.166 Yapı ve Kredi Bank. 35.641.759 Vestel 27.808.940 Turkcell 27.363.305 Koza Altın 26.327.403 Tüpraş 22.135.335 İpek Doğal Enerji 21.649.681(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

