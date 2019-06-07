Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

Hisse Son Fiyat İşlem Hacmi THYAO 12,96 493569702 GARAN 8,12 385939358 KOZAA 7,38 130815617 AKBNK 6,15 107350738 PETKM 4,86 103696395 ISCTR 5,05 99449946 HALKB 5,31 89751036 TUPRS 126,1 77252603 KRDMD 2,24 76417726 IPEKE 5,12 72724577 TCELL 12,38 71447467 BIMAS 79 64784561 YKBNK 2,04 63834459 KCHOL 16,27 55266285 EREGL 7,38 53883551 ASELS 18,4 52594367 VESTL 9,69 51183922 VAKBN 3,71 47237446 TTKOM 4,71 41565333 EKGYO 1,11 39200749

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

