Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası398.065.470Türk Hava Yolları290.601.470Sasa Polyester144.162.535Akbank107.724.510Kardemir (D)107.263.419Petkim99.503.596Halkbank93.802.057İş Bankası (C)89.928.473ASELSAN69.175.178Koza Madencilik67.438.055Vakıflar Bankası64.656.406Ereğli Demir Çelik55.454.844Yapı ve Kredi Bank.55.270.668Vestel51.181.527Turkcell45.975.677Türk Telekom43.842.882Emlak Konut GMYO33.484.768Tüpraş31.643.272Pegasus30.610.891Çelebi29.890.205(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

