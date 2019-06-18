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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 550.233.670 Türk Hava Yolları 454.521.095 İpek Doğal Enerji 190.555.471 Petkim 183.404.926 Vestel 160.336.412 Akbank 160.291.599 Halkbank 137.524.620 İş Bankası (C) 130.598.750 Yapı ve Kredi Bank. 130.499.773 Vakıflar Bankası 120.949.405 Ereğli Demir Çelik 111.541.592 ASELSAN 107.151.982 Koç Holding 98.299.730 Türk Telekom 86.289.021 Koza Madencilik 84.057.217 Kardemir (D) 58.163.747 Tüpraş 55.267.188 Pegasus 42.657.915 Turkcell 36.508.870 Bim Mağazalar 35.637.245(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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