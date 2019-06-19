Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 720.105.734 Türk Hava Yolları 456.831.954 Kardemir (D) 231.786.416 Vestel 228.633.118 Akbank 196.186.818 Petkim 153.082.006 ASELSAN 143.434.056 Halkbank 132.968.599 İpek Doğal Enerji 128.770.313 İş Bankası (C) 117.343.532 Ereğli Demir Çelik 115.680.988 Vakıflar Bankası 105.064.059 Yapı ve Kredi Bank. 84.659.959 Koç Holding 68.774.631 Koza Madencilik 62.028.043 Pegasus 59.823.766 Türk Telekom 58.685.735 Tüpraş 53.035.506 Bim Mağazalar 44.352.928 Koza Altın 37.025.329(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

