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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 793.910.884 Halkbank 311.723.709 Türk Hava Yolları 307.731.686 İş Bankası (C) 209.541.442 Akbank 201.334.378 Vakıflar Bankası 152.692.815 Kardemir (D) 113.259.908 ASELSAN 112.563.959 Yapı ve Kredi Bank. 95.253.388 Petkim 89.076.409 Tüpraş 76.735.379 Bim Mağazalar 66.207.318 İpek Doğal Enerji 51.493.100 Koza Madencilik 49.143.696 Ereğli Demir Çelik 44.287.085 Soda Sanayii 43.835.919 Turkcell 43.363.368 Türk Telekom 34.958.493 Vestel 34.172.638 Koç Holding 33.730.668(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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