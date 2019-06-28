Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 482.444.283 Garanti Bankası 305.626.992 Petkim 130.202.648 Akbank 120.030.557 Halkbank 119.734.635 Vestel 95.652.187 Sasa Polyester 69.689.048 Kardemir (D) 68.819.115 Pegasus 65.881.303 ICBC Turkey Bank 62.790.497 Ereğli Demir Çelik 61.977.647 Vakıflar Bankası 52.945.264 Koza Madencilik 47.832.838 ASELSAN 40.417.305 Türk Telekom 37.986.461 İş Bankası (C) 36.532.695 Soda Sanayii 31.345.284 Yapı ve Kredi Bank. 30.725.488 İpek Doğal Enerji 28.657.267 Bim Mağazalar 28.292.727(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

