Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 708.384.000 Garanti Bankası 672.441.447 ICBC Turkey Bank 338.364.967 Halkbank 256.244.840 Akbank 190.385.111 Kardemir (D) 177.728.260 Vakıflar Bankası 161.357.233 Petkim 158.887.377 İş Bankası (C) 111.292.762 Yapı ve Kredi Bank. 101.834.784 ASELSAN 93.739.979 Tüpraş 87.305.046 Soda Sanayii 69.593.781 Turkcell 58.525.164 Bim Mağazalar 57.234.005 Türk Telekom 55.356.967 Emlak Konut GMYO 53.114.488 Sasa Polyester 51.898.853 Vestel 48.916.287 Ereğli Demir Çelik 42.479.496(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

