Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 550.330.623 Garanti Bankası 485.710.097 ICBC Turkey Bank 272.316.548 Petkim 155.346.916 Halkbank 151.237.966 Akbank 137.779.880 Kardemir (D) 129.822.363 Vakıflar Bankası 118.606.421 Vestel 112.752.429 Gersan Elektrik 90.605.344 Koza Madencilik 76.841.843 Pegasus 75.767.076 Yapı ve Kredi Bank. 73.043.040 ASELSAN 72.061.008 Türk Telekom 70.592.732 İş Bankası (C) 66.094.247 Emlak Konut GMYO 64.893.515 Tümosan Motor ve Traktör 55.130.890 Turkcell 51.513.989 Tüpraş 48.888.167(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

