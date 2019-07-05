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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 598.048.078 Halkbank 507.776.414 Türk Hava Yolları 420.624.904 Akbank 391.600.248 İş Bankası (C) 165.099.061 Vakıflar Bankası 152.873.582 Kardemir (D) 142.647.856 Petkim 135.397.905 Yapı ve Kredi Bank. 93.480.684 Vestel 77.772.938 ASELSAN 75.874.162 Tüpraş 73.080.727 Koza Madencilik 61.879.594 Türk Telekom 53.383.319 ICBC Turkey Bank 44.908.411 Ereğli Demir Çelik 37.779.264 Bim Mağazalar 37.498.914 Pegasus 35.375.603 Koza Altın 27.900.654 Gersan Elektrik 25.544.373(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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