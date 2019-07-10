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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 794.612.140 Türk Hava Yolları 453.977.298 Vakıflar Bankası 200.351.723 Kardemir (D) 177.779.220 Halkbank 156.399.669 Akbank 153.211.273 Vestel 133.069.910 Yapı ve Kredi Bank. 115.733.386 Koza Madencilik 106.540.095 İş Bankası (C) 99.889.434 Petkim 77.255.335 Tüpraş 71.509.300 Sasa Polyester 58.735.242 ASELSAN 58.161.994 İş Fin.Kir. 54.750.115 Ereğli Demir Çelik 51.498.687 Bim Mağazalar 49.487.227 Pegasus 48.055.085 Türk Telekom 37.308.806 Emlak Konut GMYO 35.001.932(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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