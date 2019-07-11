Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 842.282.488 Türk Hava Yolları 660.591.358 Halkbank 180.875.732 Vakıflar Bankası 171.737.162 Akbank 159.485.782 Petkim 106.928.963 Koza Madencilik 86.525.510 Tüpraş 81.998.469 İş Bankası (C) 80.309.493 Kardemir (D) 77.314.228 Yapı ve Kredi Bank. 76.573.893 Vestel 75.671.564 Ereğli Demir Çelik 71.392.802 ASELSAN 66.589.460 Emlak Konut GMYO 60.362.223 Turkcell 48.514.113 Türk Telekom 48.027.211 İş Fin.Kir. 45.861.921 Bim Mağazalar 44.828.281 Koza Altın 44.446.903(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

