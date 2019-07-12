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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 783.863.551 Türk Hava Yolları 343.850.222 Petkim 260.248.860 Akbank 191.452.347 Vakıflar Bankası 150.790.140 Halkbank 148.731.000 Kardemir (D) 146.166.665 İş Bankası (C) 120.396.163 Tüpraş 111.712.979 Koza Madencilik 76.124.484 Emlak Konut GMYO 72.495.096 Türk Telekom 69.450.680 ASELSAN 58.179.327 Bim Mağazalar 57.974.005 Yapı ve Kredi Bank. 49.020.829 Ereğli Demir Çelik 48.334.672 Pegasus 42.299.656 Turkcell 38.462.691 İhlas Gayrimenkul 32.457.870 Alarko Holding 30.935.314(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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