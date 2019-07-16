Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 638.037.997 Türk Hava Yolları 449.785.340 T. Halk Bankası 161.514.372 Akbank 143.954.961 Vakıflar Bankası 136.687.663 Yapı ve Kredi Bank. 113.427.794 İş Bankası (C) 97.275.557 Tüpraş 84.608.469 Petkim 83.873.606 Koza Madencilik 48.910.318 Aselsan 48.775.282 Pegasus 39.774.801 Türk Telekom 39.475.281 Ereğli Demir Çelik 34.081.177 ICBC Turkey Bank 33.415.945 Kardemir (D) 27.701.728 Koç Holding 26.989.285 Tekfen Holding 25.193.331 Bim Mağazalar 24.783.661 Vestel 24.420.359(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

