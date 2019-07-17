Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.001.565.066 Türk Hava Yolları 609.171.205 Aselsan 191.977.886 T. Halk Bankası 185.065.588 Akbank 183.940.696 Petkim 125.764.748 Vakıflar Bankası 124.523.772 Kardemir (D) 86.618.500 İş Bankası (C) 78.231.276 Koza Madencilik 69.849.762 Tüpraş 58.049.656 Yapı ve Kredi Bank. 50.024.263 Koza Altın 49.609.604 Emlak Konut GMYO 49.520.868 Soda Sanayii 44.183.846 Ereğli Demir Çelik 33.293.377 Turkcell 32.678.121 İpek Doğal Enerji 31.808.914 Türk Telekom 30.581.763 Pegasus 30.472.984(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

