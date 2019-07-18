Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 710.842.133 Türk Hava Yolları 661.988.400 T. Halk Bankası 303.281.620 Aselsan 246.190.590 Vakıflar Bankası 148.316.417 Kardemir (D) 147.793.371 Akbank 141.114.487 Petkim 138.958.180 Emlak Konut GMYO 102.159.508 Koza Madencilik 91.107.450 Tüpraş 83.121.851 Türk Telekom 82.395.236 İş Bankası (C) 65.758.901 Yapı ve Kredi Bank. 54.435.089 Ereğli Demir Çelik 52.848.601 Yataş 47.727.960 Koza Altın 47.432.380 İpek Doğal Enerji 43.325.652 Vestel 31.418.673 Sasa Polyester 26.392.548(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

