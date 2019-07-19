Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası762.535.869Türk Hava Yolları658.578.671Halkbank341.175.973Vakıflar Bankası216.275.953Ereğli Demir Çelik215.015.835Akbank167.091.177ASELSAN161.447.302Petkim156.085.288Kardemir (D)134.229.346İş Bankası (C)119.694.135Tüpraş104.180.234Yapı ve Kredi Bank.80.765.203Vestel66.612.076Koza Madencilik61.802.767Türk Telekom52.190.677Emlak Konut GMYO48.433.646Koza Altın34.868.469T.S.K.B.34.699.948Turkcell33.710.265Alarko Holding32.881.982(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

