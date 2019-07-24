Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 640.215.190 Garanti Bankası 452.592.129 T. Halk Bankası 198.678.768 Kardemir (D) 178.093.354 Akbank 154.075.441 Petkim 149.598.729 Tüpraş 70.835.858 Vakıflar Bankası 68.917.749 İş Fin.Kir. 62.061.537 Aselsan 56.629.143 Koza Madencilik 56.552.420 Ereğli Demir Çelik 55.876.210 İş Bankası (C) 54.782.015 Emlak Konut GMYO 42.773.888 Pegasus 39.538.323 Vestel 37.975.918 Türk Telekom 36.609.292 Soda Sanayii 34.516.370 Yapı ve Kredi Bank. 33.540.399 İpek Doğal Enerji 28.382.377(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

