Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 515.072.138 Garanti Bankası 331.829.386 Aselsan 309.538.017 T. Halk Bankası 159.537.398 Akbank 113.813.907 Vakıflar Bankası 107.256.482 Kardemir (D) 104.408.455 Petkim 90.757.564 İş Bankası (C) 69.314.054 Yapı ve Kredi Bank. 66.293.574 Türk Telekom 58.656.837 Koza Madencilik 51.007.259 Tüpraş 47.809.933 Soda Sanayii 41.830.752 Pegasus 30.249.317 Ereğli Demir Çelik 30.107.985 Turkcell 28.644.022 İpek Doğal Enerji 22.812.747 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 17.800.169 Alarko Holding 17.207.784(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

