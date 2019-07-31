Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 522.098.299 Garanti Bankası 477.360.084 T. Halk Bankası 204.533.657 Türk Telekom 168.374.826 Petkim 147.392.324 Akbank 133.319.203 Arçelik 127.193.186 Aselsan 117.267.520 Tüpraş 109.964.934 Vakıflar Bankası 90.374.338 İş Bankası (C) 68.232.520 Kardemir (D) 66.207.688 Yapı ve Kredi Bank. 64.745.690 Koza Madencilik 62.287.437 Sabancı Holding 53.110.184 Pegasus 49.687.373 Turkcell 40.600.799 İpek Doğal Enerji 40.076.422 Ereğli Demir Çelik 36.552.116 Bim Mağazalar 30.814.217(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

