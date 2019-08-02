Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları418.860.521Garanti Bankası349.638.034ASELSAN173.080.364Vakıflar Bankası131.388.609Halkbank126.337.870Akbank111.721.110Koza Madencilik100.125.252Petkim83.787.504Vestel83.463.981Kardemir (D)77.954.081Tüpraş60.345.179İş Bankası (C)58.847.112İpek Doğal Enerji57.547.056Koza Altın39.415.404Türk Telekom38.718.927Ereğli Demir Çelik36.253.175Emlak Konut GMYO32.171.546Sabancı Holding28.987.828Arçelik28.420.273Yapı ve Kredi Bank.26.580.594(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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