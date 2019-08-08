Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 616.077.164 Türk Hava Yolları 381.065.491 Tüpraş 187.033.137 Akbank 184.168.189 ASELSAN 135.736.995 Petkim 130.770.480 Halkbank 121.861.227 Koza Madencilik 113.367.907 Yapı ve Kredi Bank. 107.867.209 İş Bankası (C) 103.394.591 Vakıflar Bankası 88.099.065 Ereğli Demir Çelik 81.535.069 İpek Doğal Enerji 66.420.639 Emlak Konut GMYO 51.482.494 Türk Telekom 50.379.356 Kardemir (D) 38.372.078 Bim Mağazalar 36.480.294 Sabancı Holding 34.029.890 Tekfen Holding 33.662.592 Soda Sanayii 33.214.941(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

