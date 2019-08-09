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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.127.869 Garanti Bankası 271.800.187 Koza Madencilik 184.238.770 Pegasus 182.187.645 Akbank 141.976.755 İş Bankası (C) 102.360.653 Petkim 99.464.560 Aselsan 93.737.023 Koza Altın 87.402.173 İpek Doğal Enerji 82.335.711 Halkbank 60.390.923 Vakıflar Bankası 58.236.119 Aksa Enerji 46.615.158 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 46.415.584 Emlak Konut GMYO 45.339.006 Ereğli Demir Çelik 44.325.201 Vestel 40.238.681 Tüpraş 34.419.951 Alarko Holding 33.786.953 Türk Telekom 31.898.976(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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