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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 475.433.389 Türk Hava Yolları 331.710.094 Pegasus 159.195.577 Koza Madencilik 158.342.417 Akbank 143.721.433 Vakıflar Bankası 136.134.006 İpek Doğal Enerji 87.852.250 Petkim 87.291.205 Halkbank 85.381.868 Sasa Polyester 79.804.026 İş Bankası (C) 78.910.050 Yapı ve Kredi Bank. 72.436.457 Koza Altın 67.225.816 ASELSAN 65.251.559 Kardemir (D) 58.042.122 Tüpraş 53.458.728 Ereğli Demir Çelik 48.401.796 Bim Mağazalar 40.155.299 Koç Holding 39.837.550 Türk Telekom 39.018.823(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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