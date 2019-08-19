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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 313.641.064 Türk Hava Yolları 274.027.877 Pegasus 107.545.141 Koza Madencilik 101.891.007 Türk Telekom 97.959.548 Tüpraş 97.293.301 Akbank 88.927.218 Halkbank 73.957.607 Petkim 69.078.436 Kardemir (D) 68.918.777 Vakıflar Bankası 65.546.320 İş Bankası (C) 62.429.996 ASELSAN 57.597.676 İpek Doğal Enerji 56.819.014 Ereğli Demir Çelik 54.091.893 Bim Mağazalar 39.508.308 Yapı ve Kredi Bank. 36.257.937 Emlak Konut GMYO 31.870.983 Arçelik 27.460.087 Koza Altın 26.979.163(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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