Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 571.098.151 Türk Hava Yolları 462.539.745 Garanti Bankası 371.806.162 Koza Madencilik 174.237.547 Pegasus 118.717.915 İpek Doğal Enerji 110.011.853 İş Bankası (C) 96.225.779 Akbank 87.425.166 Halkbank 86.562.452 Tüpraş 80.676.223 Emlak Konut GMYO 76.242.393 Vakıflar Bankası 72.804.205 Petkim 68.718.832 Koza Altın 53.342.738 Ereğli Demir Çelik 46.699.608 Türk Telekom 43.272.070 TAV Havalimanları 36.379.218 Vestel 34.215.208 Sabancı Holding 30.364.280 Bim Mağazalar 29.839.255(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

