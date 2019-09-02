FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 434.710.131 Garanti Bankası 315.485.028 ASELSAN 177.157.083 Petkim 164.997.263 Akbank 124.615.065 Halkbank 121.948.194 Tüpraş 109.866.767 İş Bankası (C) 101.717.094 Yapı ve Kredi Bank. 86.567.000 Türk Telekom 71.871.293 Ereğli Demir Çelik 64.719.638 Vakıflar Bankası 60.656.720 Adese Alışveriş Ticaret 57.733.491 Pegasus 46.577.510 Turkcell 42.214.667 Koza Madencilik 41.882.081 Sasa Polyester 40.436.606 Emlak Konut GMYO 38.480.970 Kardemir (D) 33.772.585 Doğan Holding 32.063.689(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketlerVakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler
TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu olduTKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Pamuk üreticileri en az 1.25 TL prim desteği istiyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı başlıyor

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

Dünya gıda sektörü İstanbul’da toplanacak

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

VakıfBank’tan "dış ticareti desteklemeye" yönelik paketler

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

TKYB "BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nde kurucu oldu

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

Ekonomist Emre Alkin’den ekonomik daralmayı aşma önerisi: Büyümeyi değil, kalkınmayı hedeflemeliyiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.