Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 446.535.890 Garanti Bankası 345.516.441 ASELSAN 230.870.728 Halkbank 187.017.199 Özderici GMYO 186.537.185 Pegasus 147.842.294 Akbank 133.079.624 Çemaş Döküm 121.793.170 Petkim 120.059.984 İş Bankası (C) 117.443.641 Tüpraş 108.775.188 Vakıflar Bankası 105.986.644 Koza Madencilik 78.764.583 Kardemir (D) 76.427.166 Yapı ve Kredi Bank. 70.863.398 Ereğli Demir Çelik 70.092.459 Emlak Konut GMYO 67.127.194 Adese Alışveriş Ticaret 58.380.771 İpek Doğal Enerji 53.759.761 ICBC Turkey Bank 46.701.258(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

