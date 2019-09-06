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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 534.583.289 Garanti Bankası 398.124.177 Petkim 156.712.291 Halkbank 155.201.975 Kardemir (D) 133.190.456 ASELSAN 129.793.045 Vakıflar Bankası 126.300.335 İş Bankası (C) 126.067.449 Akbank 103.804.923 Pegasus 97.212.456 Ereğli Demir Çelik 88.489.694 Yapı ve Kredi Bank. 82.053.729 Koza Madencilik 81.175.699 Özderici GMYO 71.759.093 Türk Telekom 68.707.988 Tüpraş 64.008.591 Koza Altın 55.842.068 Soda Sanayii 54.043.577 Emlak Konut GMYO 53.420.735 İpek Doğal Enerji 46.733.688(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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