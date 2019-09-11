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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 606.646.889 Garanti Bankası 432.266.810 ASELSAN 375.965.452 Kardemir (D) 234.547.291 Akbank 150.620.789 Halkbank 141.339.260 Petkim 122.580.298 Koza Madencilik 113.411.541 Vakıflar Bankası 99.110.710 Soda Sanayii 95.473.669 Tüpraş 93.740.469 Yapı ve Kredi Bank. 92.465.759 Ereğli Demir Çelik 89.901.918 İş Bankası (C) 81.296.453 Pegasus 75.612.685 Emlak Konut GMYO 59.680.536 ICBC Turkey Bank 50.801.527 Turkcell 43.910.384 İpek Doğal Enerji 41.311.350 Türk Telekom 36.860.856(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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