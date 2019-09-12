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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 408.366.095 Garanti Bankası 337.130.450 Halkbank 152.145.511 Koza Madencilik 132.096.552 ASELSAN 125.083.044 Tüpraş 118.420.249 Petkim 112.135.526 Kardemir (D) 111.438.036 Ereğli Demir Çelik 107.355.908 Pegasus 104.361.522 İş Bankası (C) 88.256.537 Akbank 86.885.343 Türk Telekom 85.452.016 İpek Doğal Enerji 84.069.867 Vakıflar Bankası 83.008.683 Soda Sanayii 57.092.735 Tekfen Holding 47.655.222 Yapı ve Kredi Bank. 43.170.922 Emlak Konut GMYO 35.239.946 Koza Altın 33.057.957(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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