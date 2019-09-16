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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları642.979.674Garanti Bankası524.228.365Halkbank281.163.997Petkim176.035.730ASELSAN159.624.247Kardemir (D)111.189.837Akbank109.575.154Tüpraş106.496.676İş Bankası (C)105.830.078Koza Madencilik102.672.382Vakıflar Bankası90.093.483İpek Doğal Enerji86.370.652Pegasus69.973.217İş Fin.Kir.67.040.161Bim Mağazalar46.971.371Emlak Konut GMYO45.865.572Türk Telekom44.558.804Soda Sanayii43.671.652Yapı ve Kredi Bank.41.810.461Tukaş35.522.963(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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