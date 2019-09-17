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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 835.916.297 Garanti Bankası 436.232.370 Aselsan 279.537.027 Petkim 233.318.787 T. Halk Bankası 193.669.378 Pegasus 147.032.475 Koza Madencilik 129.901.892 Akbank 122.409.863 Vakıflar Bankası 122.148.683 Kardemir (D) 121.909.816 İş Bankası (C) 102.638.011 İpek Doğal Enerji 100.279.866 Ereğli Demir Çelik 73.080.621 Tekfen Holding 70.248.045 Yapı ve Kredi Bank. 70.152.686 Tüpraş 68.068.014 Emlak Konut GMYO 62.728.506 Türk Telekom 58.563.209 Fenerbahçe Futbol 48.212.995 Bim Mağazalar 36.284.536(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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