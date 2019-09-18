FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.969.040 Garanti Bankası 397.853.361 Halkbank 232.168.818 Pegasus 179.710.803 Koza Madencilik 159.483.277 ASELSAN 158.346.602 Akbank 151.617.229 İş Bankası (C) 139.501.130 Petkim 139.134.281 Yapı ve Kredi Bank. 124.757.806 Kardemir (D) 111.681.464 Vakıflar Bankası 109.774.792 Fenerbahçe Futbol 108.958.397 Ereğli Demir Çelik 94.787.319 İpek Doğal Enerji 82.364.454 Tüpraş 72.236.662 Türk Telekom 69.412.451 Soda Sanayii 69.158.231 Emlak Konut GMYO 46.841.862 Tekfen Holding 40.980.473(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı
THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurduTHY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

TÜİK

TÜİK

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.