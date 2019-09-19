Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 690.622.913 Garanti Bankası 643.555.338 Halkbank 198.623.324 ASELSAN 170.678.992 Akbank 165.486.688 Petkim 154.775.552 Yapı ve Kredi Bank. 119.127.853 İş Bankası (C) 111.657.185 Vakıflar Bankası 100.053.329 Pegasus 93.424.791 Emlak Konut GMYO 92.140.977 Ereğli Demir Çelik 84.586.420 Koza Madencilik 81.226.763 Tüpraş 78.600.735 Türk Telekom 76.783.562 İpek Doğal Enerji 56.563.152 Kardemir (D) 56.227.138 Fenerbahçe Futbol 47.674.941 Soda Sanayii 41.219.970 Konya Çimento 37.995.189(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

