FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 332.552.586 Garanti Bankası 327.534.398 Petkim 150.326.335 Türk Telekom 144.069.110 Akbank 133.348.611 T. Halk Bankası 132.881.845 Aselsan 115.386.898 Koza Madencilik 111.910.749 Kardemir (D) 104.335.362 İş Bankası (C) 97.878.697 İpek Doğal Enerji 93.393.982 Ereğli Demir Çelik 91.679.734 Vakıflar Bankası 91.393.495 Pegasus 80.581.929 Tüpraş 76.298.569 Fenerbahçe Futbol 70.150.101 Yapı ve Kredi Bank. 67.658.507 Soda Sanayii 58.739.845 Sasa Polyester 55.516.893 Emlak Konut GMYO 50.926.574(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli olduDünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu
Toksan, IAA 2019'da tam not aldıToksan, IAA 2019'da tam not aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Ali Özgentürk eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

Garanti BBVA GM Binası LEED Platinum Sertifikası aldı

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan iki start-up’a yatırım

Albaraka Girişim Sermayesi Fonu’ndan iki start-up’a yatırım

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (3)

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (3)

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.