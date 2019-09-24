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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 512.818.984 Garanti Bankası 354.933.144 ASELSAN 241.938.665 Halkbank 148.619.060 Akbank 130.181.582 Koza Madencilik 121.295.356 Türk Telekom 120.849.020 Ereğli Demir Çelik 120.739.594 Adese Alışveriş Ticaret 115.793.834 İş Bankası (C) 109.692.726 Kardemir (D) 108.515.148 Tüpraş 103.365.167 Petkim 101.465.496 Vakıflar Bankası 91.991.982 Yapı ve Kredi Bank. 91.925.874 Emlak Konut GMYO 85.868.859 İpek Doğal Enerji 69.646.689 Tekfen Holding 65.194.645 Pegasus 57.544.059 Çemaş Döküm 48.746.960(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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