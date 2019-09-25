Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 450.587.887 Garanti Bankası 322.966.065 Türk Telekom 213.918.813 Koza Madencilik 191.337.412 Adese Alışveriş Ticaret 150.810.500 İş Bankası (C) 125.026.523 İpek Doğal Enerji 117.445.253 Halkbank 105.047.711 Aselsan 103.282.829 Özderici GMYO 87.678.577 Çemaş Döküm 83.802.289 Akbank 81.115.927 Vakıflar Bankası 66.183.449 Emlak Konut GMYO 61.771.451 Tüpraş 61.763.477 Koza Altın 61.532.200 Petkim 60.287.794 Yapı ve Kredi Bank. 57.333.883 Pegasus 56.025.835 Koç Holding 54.676.385(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

