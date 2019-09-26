Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 435.568.758 Türk Hava Yolları 330.132.682 Akbank 182.425.951 Tüpraş 175.195.172 Petkim 142.871.028 Halkbank 139.284.504 ASELSAN 105.894.182 Koza Madencilik 104.251.034 Türk Telekom 100.840.489 İş Bankası (C) 84.510.403 Pegasus 75.986.795 Vakıflar Bankası 73.368.440 İş Fin.Kir. 67.267.041 Ereğli Demir Çelik 61.010.561 Yapı ve Kredi Bank. 59.044.824 İpek Doğal Enerji 58.649.743 Adese Alışveriş Ticaret 51.843.290 Tekfen Holding 50.091.646 Çemaş Döküm 47.214.453 Kardemir (D) 45.190.034(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

