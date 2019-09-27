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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 880.846.559 Türk Hava Yolları 641.421.365 Halkbank 290.951.040 Akbank 241.927.363 ASELSAN 234.130.847 İş Bankası (C) 189.607.706 Yapı ve Kredi Bank. 174.681.417 Vakıflar Bankası 169.710.682 Kardemir (D) 162.089.773 Koza Madencilik 134.699.194 Tüpraş 126.952.547 Petkim 114.251.863 İpek Doğal Enerji 109.004.586 Türk Telekom 87.274.111 Ereğli Demir Çelik 77.899.565 Pegasus 67.070.362 Turkcell 57.038.957 Sabancı Holding 43.230.205 Koza Altın 41.248.444 Emlak Konut GMYO 36.992.341(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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