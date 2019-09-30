Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.141.167.558 Garanti Bankası 495.536.847 ASELSAN 307.306.510 Akbank 242.354.943 Halkbank 205.730.858 Vakıflar Bankası 197.449.470 Petkim 171.425.200 İş Bankası (C) 137.354.115 Türk Telekom 133.748.527 Tüpraş 124.271.016 Kardemir (D) 115.000.976 Koza Madencilik 111.636.996 Pegasus 86.695.432 Ereğli Demir Çelik 84.008.921 Yapı ve Kredi Bank. 81.007.865 Emlak Konut GMYO 58.673.784 İpek Doğal Enerji 56.493.383 Şekerbank 44.707.881 Sasa Polyester 41.453.217 İş Fin.Kir. 41.240.044(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

