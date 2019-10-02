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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 585.894.267 Garanti Bankası 524.155.266 Halkbank 323.190.769 Akbank 247.836.791 Vakıflar Bankası 216.193.106 Petkim 161.507.496 ASELSAN 142.369.596 Kardemir (D) 138.465.904 İş Bankası (C) 118.290.441 Koza Madencilik 108.179.416 Tüpraş 106.836.648 İpek Doğal Enerji 99.531.692 Yapı ve Kredi Bank. 89.525.799 Pegasus 79.408.547 Doğuş Otomotiv 77.685.872 Turkcell 72.137.539 Tofaş Oto. Fab. 70.695.339 Türk Telekom 58.577.805 Ereğli Demir Çelik 57.954.450 Sabancı Holding 46.035.052(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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