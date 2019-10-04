Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 545.151.304 Garanti Bankası 384.101.284 ICBC Turkey Bank 205.361.296 Halkbank 177.187.335 Akbank 173.823.433 Kardemir (D) 147.639.233 Tüpraş 124.865.375 Vakıflar Bankası 120.658.062 Petkim 120.516.930 ASELSAN 115.309.553 Doğuş Otomotiv 111.761.172 Koza Madencilik 93.231.979 Türk Telekom 89.506.619 İpek Doğal Enerji 86.075.768 İş Bankası (C) 76.918.562 Pegasus 70.943.225 Sabancı Holding 70.405.963 Netaş Telekom. 59.746.922 Yapı ve Kredi Bank. 58.602.783 Turkcell 46.177.940(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

