FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.342.055.279 Garanti Bankası 683.423.860 Akbank 317.011.680 Halkbank 264.364.452 Kardemir (D) 211.699.384 Petkim 191.267.656 Vakıflar Bankası 185.307.387 ASELSAN 178.355.730 İş Bankası (C) 161.217.816 Koza Madencilik 138.622.440 Pegasus 111.288.760 Yapı ve Kredi Bank. 105.139.977 Tüpraş 93.479.237 İpek Doğal Enerji 88.399.461 Tekfen Holding 80.209.262 Anadolu Efes 79.507.597 Koç Holding 79.235.225 ICBC Turkey Bank 78.002.409 Turkcell 77.167.478 Trakya Cam 72.159.153(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşindeOnline alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde
Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldiTürk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

THY 700 personel alacak!

THY 700 personel alacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

TSPB'den "tasarruf ve yatırım" temalı kısa film yarışması

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Online alışveriş, AVM talebini azaltmadı: Tüketici uygun fiyatın peşinde

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.