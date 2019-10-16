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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 602.772.346 Garanti Bankası 209.374.938 ASELSAN 167.876.291 Koza Madencilik 130.548.882 Petkim 108.285.544 Tüpraş 105.524.617 Halkbank 100.902.805 Akbank 96.015.475 Emlak Konut GMYO 79.091.230 İpek Doğal Enerji 61.008.411 Ereğli Demir Çelik 53.410.433 Kardemir (D) 50.933.750 Pegasus 50.165.888 Vakıflar Bankası 49.717.254 Koza Altın 48.555.527 Bim Mağazalar 47.495.325 Turkcell 45.997.260 Trakya Cam 41.384.413 Sabancı Holding 41.173.154 Soda Sanayii 39.741.347(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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