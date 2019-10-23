FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 777.822.575 Garanti Bankası 266.911.467 Akbank 239.318.698 Doğuş Otomotiv 198.416.743 Kardemir (D) 196.030.074 ASELSAN 172.784.768 İş Fin.Kir. 151.526.012 Pegasus 132.843.572 Koza Madencilik 127.406.177 Ereğli Demir Çelik 111.541.208 Tüpraş 110.503.330 Halkbank 84.580.231 Petkim 72.463.197 Emlak Konut GMYO 71.477.713 ICBC Turkey Bank 70.321.834 İpek Doğal Enerji 66.715.707 Vakıflar Bankası 63.778.555 Sasa Polyester 58.783.091 İş Bankası (C) 56.425.423 İhlas Gayrimenkul 52.114.566(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştuTürkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruzBakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

Burdur, mermer borsasının merkezi olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.