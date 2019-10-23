Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 777.822.575 Garanti Bankası 266.911.467 Akbank 239.318.698 Doğuş Otomotiv 198.416.743 Kardemir (D) 196.030.074 ASELSAN 172.784.768 İş Fin.Kir. 151.526.012 Pegasus 132.843.572 Koza Madencilik 127.406.177 Ereğli Demir Çelik 111.541.208 Tüpraş 110.503.330 Halkbank 84.580.231 Petkim 72.463.197 Emlak Konut GMYO 71.477.713 ICBC Turkey Bank 70.321.834 İpek Doğal Enerji 66.715.707 Vakıflar Bankası 63.778.555 Sasa Polyester 58.783.091 İş Bankası (C) 56.425.423 İhlas Gayrimenkul 52.114.566(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

