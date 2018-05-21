Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.785 2,78 BIST ANKARA 126.667 -0,16 BIST ANTALYA 48.192 1,37 BIST BALIKESİR 61.830 0,29 BIST BURSA 165.705 -0,50 BIST DENIZLI 78.345 0,80 BIST ISTANBUL 100.446 0,52 BIST IZMIR 136.736 0,66 BIST KAYSERI 406.282 -0,87 BIST KOCAELI 196.999 -0,36 BIST KONYA 65.504 0,62 BIST TEKIRDAĞ 196.896 1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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