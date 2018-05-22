Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.143 -0,21 BIST ANKARA 128.713 1,51 BIST ANTALYA 48.248 1,71 BIST BALIKESİR 61.678 0,70 BIST BURSA 166.519 0,70 BIST DENIZLI 77.163 0,08 BIST ISTANBUL 100.026 0,10 BIST IZMIR 136.278 0,77 BIST KAYSERI 406.332 1,12 BIST KOCAELI 196.076 1,64 BIST KONYA 64.187 -0,36 BIST TEKIRDAĞ 196.453 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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