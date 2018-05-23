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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.205 -2,16 BIST ANKARA 128.215 -0,78 BIST ANTALYA 47.058 -1,46 BIST BALIKESİR 60.406 -1,60 BIST BURSA 161.787 -1,96 BIST DENIZLI 75.424 -1,79 BIST ISTANBUL 98.429 -1,49 BIST IZMIR 133.518 -1,60 BIST KAYSERI 398.380 -1,48 BIST KOCAELI 193.637 -1,48 BIST KONYA 62.894 -1,35 BIST TEKIRDAĞ 197.935 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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