Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.614 1,75 BIST ANKARA 131.254 2,59 BIST ANTALYA 47.144 0,71 BIST BALIKESİR 60.132 0,38 BIST BURSA 164.979 2,59 BIST DENIZLI 73.429 1,11 BIST ISTANBUL 99.541 1,03 BIST IZMIR 134.993 1,52 BIST KAYSERI 394.617 0,23 BIST KOCAELI 195.273 -0,13 BIST KONYA 63.714 3,15 BIST TEKIRDAĞ 200.190 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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